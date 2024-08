Jednostka "Tur", która wchodzi w skład 225. Oddzielnego Batalionu Szturmowego, co jakiś czas informuje o kolejnej zdobycznej broni. W szeregach ukraińskiej armii walczy także złożony z Białorusinów pułk im. Konstantego Kalinowskiego (tzw. kalinowcy). Chociaż brakuje jeszcze informacji, jaki konkretnie sprzęt ochotników bierze udział w ofensywie pod Kurskiem, warto zwrócić uwagę, że dysponują oni wieloma ciężkimi pojazdami.

Jednostka "Tur" korzysta m.in. ze zdobycznego czołgu T-90M Proryw-3. To najnowocześniejszy pojazd , którego Rosjanie używają podczas wywołanej przez siebie wojny w Ukrainie. Maszyny będące modernizacją modeli T-90 wprowadzono do służby w 2020 r.

Czołgi T-90M Proryw-3 wykorzystują zaawansowaną technologię termowizyjną, która została rozwinięta we Francji oraz ulepszoną armatę 2A46M-5 dostosowaną do używania nowych, dłuższych pocisków typu 3BM70. Pojazdy wyposażono w nowoczesny, dwuwarstwowy pancerz reaktywny Relikt. Według producenta, w porównaniu z wcześniejszymi wersjami ten rodzaj pancerza skuteczniej radzi sobie z kinetycznymi penetratorami APFSDS-T oraz pociskami kumulacyjnymi z głowicą tandemową.

Na wyposażeniu ochotników znajduje się także zdobyczny pojazd MT-LB, a kalinowcy mają do dyspozycji bojowy wóz piechoty BWP-2 oraz poradziecki czołg podstawowy T-72. Pierwsza z tych maszyn jest używana do ewakuacji rannych żołnierzy.

MT-LB, znany również jako Obiekt-6, to pływający transporter opancerzony, który powstał w latach 60. XX wieku. Pojazd wyposażony jest w 8-cylindrowy silnik o mocy 240 KM, co pozwala mu osiągać prędkość ponad 60 km/h na lądzie oraz ok. 5 km/h w wodzie. Jego maksymalny zasięg wynosi 500 km.