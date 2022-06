Polska zamawia mosty pontonowe PFM. Teraz wojsko używa 50-letnich zabytków

1,5 mld złotych to maksymalny koszt programu zakupu przez Polskę nowych parków pontonowych, jak wojsko nazywa zestawy, służące do budowy pływających mostów. Jeden zestaw PFM ma kosztować maksymalnie 115 mln, a zestawy – docelowo może ich być 13 - mają być dostarczane sukcesywnie, ostatni do końca 2026 roku.