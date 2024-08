Ważna umowa dla polskiej zbrojeniówki. Wyrzutnie Patriot będą produkowane w kraju

Program "Wisła" to projekt modernizacji polskiej obrony przeciwrakietowej, którego głównym celem jest wzmocnienie zdolności obronnych Polski. Można powiedzieć, że tworzy on górną warstwę polskiej "tarczy antyrakietowej" , czyli wielowarstwowego systemu przeciwlotniczego. Średnią są natomiast systemy CAMM/Sky Sabre pozyskane w ramach programu Narew, a dolną - produkowane w Polsce systemy o mniejszym zasięgu - Poprad, Piorun oraz Pilica, ale też indywidualne zestawy przeciwlotnicze typu Piorun czy Grom.

W ramach programu Wisła Polska pozyskuje cały, kompletny system uzbrojenia, który obejmuje wyrzutnie, nowoczesne pociski PAC-3 MSE o zasięgu ok. 120 km, radary, a także systemem kierowania ogniem IBCS (Integrated Battle Command System). Dzięki umowie zawartej przez MON pod koniec lutego 2024 r., która dotyczy pozyskania zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS, Polska w przyszłości stanie się drugim po USA użytkownikiem systemu IBCS na świecie i jednocześnie pierwszym korzystającym z niego krajem w Europie .

System IBCS to rozwiązane opracowane przy wsparciu koncernu Northrop Grumman. Firma przedstawia go jako system łączący czujniki i efektory, które nigdy nie zostały zaprojektowane do współpracy w jednym systemie dowodzenia i kontroli. Jest więc systemem, który połączy w jedną całość najważniejsze elementy polskiej obrony powietrznej. Zyska na tym Polska, która na swoim wyposażeniu posiada sprzęt wojskowy od różnych dostawców, w tym właśnie amerykańskie systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot.