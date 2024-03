Polska dołącza do koalicji. W tle umowa z tajemniczym kontrahentem

Czesi od samego początku akcentowali, że udało im się znaleźć 500 tys. pocisków artyleryjskich kal. 155 mm oraz 300 tys. pocisków artyleryjskich kal. 122 mm . Nie ujawnili skąd będzie pochodzić amunicja, co jest jednym z warunków stawianych przed dostawcę. Sugeruje się, że amunicja może pochodzić z Ameryki Południowej, Indii lub - co najbardziej prawdopodobne - z Turcji.

Ma to odzwierciedlenie w sytuacji na froncie. Średnie dzienne zużycie pocisków artyleryjskich przez Rosjan może być od trzech do pięciu razy większe niż ma to miejsce w przypadku Ukraińców. Szacuje się, że do skutecznego przeciwstawiania się najeźdźcom potrzebują oni co najmniej 200 tys. pocisków artyleryjskich miesięcznie.