Zawstydzają mocarstwa. Dadzą Ukrainie to, czego najbardziej potrzebuje

Z wydanego komunikatu dowiadujemy się, że będzie to już 16. pakiet pomocowy z Danii dla Ukrainy. Jego wartość oszacowano na ok. 2,3 mld koron, czyli ok. 336 mln dolarów. Ma obejmować m.in. systemy artylerii CAESAR współfinansowane przez Francję, a także pociski artyleryjskie będące efektem współpracy Danii z Estonią i Czechami.

Niezależnie od podwozia i stopnia opancerzenia, CAESAR pozwala razić cele na dystansie od 30 km do ok. 60 km - w zależności od zastosowanej amunicji. Eksperymentalne pociski mają zasięg nawet 80 km, ale nimi Ukraińcy najpewniej nie dysponują. Szybkostrzelność dochodzi natomiast do sześciu pocisków na minutę. Armatohaubica posiada też możliwość pracy w trybie MRSI, a stosowany przez producenta silnik o mocy mocy 240 KM pozwala załodze na przemieszczanie się z prędkością do nawet 100 km/h (na utwardzonych drogach).