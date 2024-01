Polska broń na SHOT Show 2024. Groty i MWS‑y wzbudziły duże zainteresowanie

Ponadto na wystawie znajdowały się Groty zarówno w wersji zasilanej nabojem pośrednim 5,56×45 mm NATO / .223 REM, jak i karabinowym nabojem 7,62x51 NATO / .308 WIN. Groty ponownie cieszyły się dużym zainteresowaniem, które zostało rozbudzone w oparciu o w większości pozytywne relacje z Ukrainy. Aktualnie Fabryka Broni wraz z lokalnymi dystrybutorami Arms of America oraz Atlantic Firearms stara się zakończyć procedury wymagane do dopuszczenia do sprzedaży Grota w USA.