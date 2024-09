Polscy czołgiści w akcji. Strzelają w Nowej Dębie

Zadania stawiane czołgistom to udoskonalenie ogólnych umiejętności bojowych załóg podczas pracy z tym "trzonem wyposażenia brygady", jakimi są wspomniane maszyny. Ponadto 1WBP skupia się na zgrywaniu plutonów czołgów podczas wykonywania wspólnych zadań.

Przypomnijmy, że to kolejny raz w ciągu kilku tygodni, kiedy wspomniana brygada prowadzi szkolenia w warunkach poligonowych. Jeszcze w lipcu br. w tego typu działaniach warszawscy czołgiści rozwijali swoje umiejętności w zakresie rozpoznania drogi marszu, zabezpieczenia rejonu ześrodkowania i uczyli się, jak podejmować działania w nieschematycznych sytuacjach.

W ostatnich ćwiczeniach 1WBP uczestniczą czołgi M1A1 Abrams oraz Leopardy 2A5. Pierwsze z nich to sprzęt pochodzący z amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej, który przed dotarciem do polskich sił zbrojnych został odpowiednio zmodernizowany i przystosowany do wymagań rodzimego wojska.