Polskie czołgi w akcji. Intensywne rozpoczęcie tygodnia

Wyjaśnijmy, że pierwsze z tych maszyn, czyli Abramsy, to maszyny, które do Polski trafiły z USA. Tam natomiast wcześniej służyły w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, a następnie zostały zmodyfikowane i przystosowane do wymogów polskiej armii.

Leopardy 2A5 to natomiast jednostka stawiana na równi z amerykańskim Abramsem M1A1, brytyjskim Challengerem, francuskim Leclerkiem oraz izraelską Merkawą. To maszyna zdolna do zwalczania najciężej opancerzonych pojazdów przeciwnika, co jest zasługą obecności armaty gładkolufowej Rh-M-120 kal. 120 mm. Za skuteczność ostrzału odpowiada tutaj nie tylko wspomniana stabilizowana w dwóch płaszczyznach lufa, ale też nowoczesny system kierowania ogniem.