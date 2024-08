Policzył czołgi Rosjan. Wnioski są jednoznaczne

Efekty przeprowadzonej analizy zostały opublikowane na kanale Covert Cabal w serwisie YouTube. Porównując zapasy Rosjan sprzed wybuchu wojny do obecnych udało się dojść do wniosku, że z magazynów zniknęła już niemal połowa wszystkich pojazdów opancerzonych, które były gromadzone od lat 50.

W 2021 r. liczbę sprzętu szacowano na ponad 22 tys. różnego rodzaju pojazdów opancerzonych, podczas gdy aktualnie to ok. 12 tys. transporterów, bojowych wozów piechoty i czołgów. Jednocześnie, jak podkreślono, należy brać pod uwagę, że część z tej liczby to sprzęt w bardzo złym stanie, który nie kwalifikuje się już do modernizacji. Największe niedobory dotyczą czołgów, w szczególności T-72, T-80 i najnowszych T-90, a starsze to już głównie egzemplarze T-64 i T-55 w złym stanie technicznym.