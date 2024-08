Już suną po torach. Zmierzają prosto do Ukrainy

Chociaż nie ujawniono dokładnej liczby egzemplarzy to warto zauważyć, że nie jest to pierwsza w tym roku dostawa BMP-3 i BMD-4M dla rosyjskiej armii. Po wybuchu wojny w Ukrainie rosyjskie władze deklarowały, że zakłady Kurganmaszzawod (część korporacji Rostec) będą jednymi z tych, w których produkcja sprzętu wojskowego zostanie zwiększona. Trudno o dokładną weryfikację takich zapowiedzi, ale Kurganmaszzawod faktycznie wydaje się obecnie jednym bardziej wydajnych zakładów przygotowujących broń dla oddziałów Putina atakujących Ukrainę.

Materiały udostępnione w sieci potwierdzają, że nowe wozy zostały wyposażone w dodatkowe elementy. Na zdjęciach można zauważyć, że rosyjscy żołnierze będą mogli skorzystać z antydronowych klatek. To dodatkowe zabezpieczenie ma wchodzić w skład wyposażenia, które będzie można szybko zamontować już po dostarczeniu sprzętu do miejsca docelowego, tak aby nie utrudniało wcześniejszego transportu.

BMP-3 to bojowy wóz piechoty produkowany od 1987 r. Jest stosunkowo nietypową konstrukcją, która została zbudowana na bazie lekkiego, pływającego czołgu Obiekt 685 . Przekłada się to na niewielką wytrzymałość pancerza oraz czołgowy układ konstrukcyjny (silnik z tyłu pojazdu) i nieodizolowaną od załogi amunicję.

Waga BMP-3 wynosi ok. 19 t. Wóz mierzy ponad 7 m długości. Przy silniku o mocy 500 KM jest w stanie poruszać się z maksymalną prędkością 70 km/h na lądzie i ok. 10 km/h w wodzie.

Będący nowszą konstrukcją BMD-4M jest produkowany od 2015 r. W zamyśle lżejszy, bo ważący ok. 13 t wóz miał zapewniać znacznie zwiększone zdolności operacyjne - wynikające z możliwości zrzutu ze spadochronem. W praktyce okazuje się jednak, że w Ukrainie BMD-4M są wykorzystywane jak zwykłe bojowe wozy piechoty, co prowadzi do dużych strat.