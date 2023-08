Polak na ISS. Misja, w której weźmie udział to kontynuacja ewolucji ludzkości

"Przyszła misja będzie traktowała priorytetowo badania naukowe i działania edukacyjne na orbicie, co nie tylko rozszerza badania nad mikrograwitacją i stwarza nowe możliwości dla innych krajów w lotach kosmicznych, ale także kontynuuje ewolucję ludzkości, gdy tworzymy stały dom poza naszą planetą. Axiom Space koncentruje się na STEAM (Nauka, technologia, Inżynieria, Sztuka i Matematyka) i inspirowaniu ludzi na całym świecie do poszukiwania możliwości w kosmosie.

Rzeczniczka wyznała też, że polski astronauta będzie trenował z NASA, międzynarodowymi partnerami i SpaceX w przygotowaniach do swojego lotu. Axiom Space zlecił SpaceX jako dostawcę startu w celu transportu do i ze stacji kosmicznej oraz zapoznania prywatnych astronautów z systemami, procedurami i gotowością na wypadek sytuacji kryzysowych dla statku kosmicznego Dragon.

"Szeroka gama usług Axiom Space w zakresie lotów kosmicznych obejmuje dostęp do obiektów szkoleniowych i instruktorów, certyfikację sprzętu i bezpieczeństwa oraz zarządzanie operacyjne na orbicie. Kandydaci do lotu przechodzą przez wiele miesięcy rygorystyczny program szkolenia Axiom Space, przygotowując się do życia i wykonywania znaczącej pracy w kosmosie" – wyszczególniła rzeczniczka.