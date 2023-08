Będziemy mieli drugiego Polaka w kosmosie? Porozumienie zostało podpisane

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) za pośrednictwem Facebooka wyjaśniła natomiast, że "nasz astronauta będzie testował technologie krajowych firm, realizował eksperymenty i program edukacyjny skierowany do uczniów". Dodała też, że Polaka na Międzynarodową Stację Kosmiczną zawiezie Axiom Space, czyli amerykańska firma obsługująca ISS na zlecenie NASA. To ważne wydarzenie w naszej historii. Doktor Sławosz Uznański stanie się drugim po gen. Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie. Dla przypomnienia Hermaszewski odbył lot w kosmos na statku Sojuz 30 w czerwca 1978 roku, czyli ponad 45 lat temu.

Uznański na swojej drodze do lotu w kosmos pokonał wielu kandydatów. W listopadzie 2022 r. dyrektor Generalny ESA Josef Aschbacher dokonał prezentacji sześciu astronautów korpusu podstawowego i 11 rezerwowych. To właśnie w tej drugiej grupie był Polak, który o miejsce walczył ponad 22 tys. kandydatów z innych krajów. W grudniu 2022 r. mieliśmy okazję porozmawiać z drem Sławoszem Uznańskim. Opowiadał nam wówczas, co zrobić, aby przekonać jedną z najważniejszych agencji kosmicznych świata. Wspomniał, co zawarł w liście motywacyjnym do ESA i opowiedział o obawach związanych z lotem w kosmos. (link do pierwszej części rozmowy można znaleźć powyżej. Druga część znajduje się poniżej).