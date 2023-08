Wraca po 17 latach. Niebawem będzie w okolicy Ziemi.

Bliźniacze sondy naukowe STEREO A i B zostały wysłane w kosmos 26 października 2006 roku po wielu wcześniejszych problemach ze startem. Ich celem jest badanie koronalnych wyrzutów masy na Słońcu , badania wiatru słonecznego oraz danie nam innej niż ziemska perspektywy na różne zjawiska słoneczne. Wedle założeń misja miała trwać dwa lata, lecz jak często to bywa w wyjątkowo udanych projektach kosmicznych, posłużyła światu naukowemu dużo dłużej, bo właśnie mija 17 rok jej służby.

Zgodnie z założeniami sondy STEREO miały oddalić się od naszej planety w dwóch różnych kierunkach, aby dać nam lepszy pogląd na Słońce, lecz pozostając dalej na orbicie bezpośrednio bliskiej tej, po której krąży nasza planeta. Sonda STEREO-A miała wyprzedzić naszą planetę, oddalając się od niej w tym samym kierunku, w którym ona sama krąży (A od angielskiego ahead - wyprzedzający), z kolei sonda STEREO-B miała na swojej orbicie zwolnić aby pozostawać za naszą planetą ( B od angielskiego behind - zostać w tyle). Okres obiegu A wokół naszej gwiazdy to 344 dni, podczas gdy B obiega ją w 389 dni.

Patrząc z perspektywy Słońca każdego roku kąt pomiędzy sondą A i B zwiększał się o 45 stopni. Misja STEREO-B dobiegła końca w 2014 roku, kiedy kontrola naziemna straciła kontakt z sondą po planowanym resecie. Jednak STEREO-A kontynuowała swoją podróż, by w końcu (używając nomenklatury sportów żużlowych) zdublować nas w wyścigu wokół naszej gwiazdy.

Z pomocą STEREO wykonano na przykład ten obraz Słońca w 3D. Można go zobaczyć zakładając okulary o szkłach w kolorach niebieskim i czerwonym zapewniając nam widzenie stereoskopowe.

Powrót STEREO-A daje naukowcom okazję do zadawnia pytań, które nie były dostępne przy innym ustawieniu sondy. Mają na to jednak ledwie kilka tygodni, zanim STEREO-A znów oddali się, by kontynuować pracę. Podczas przelotu z pewnością wykonane zostanie też stereoskopowe zdjęcie (jak powyżej), aby dać nam widok na Słońce w 3D.