NASA utraciła kontakt z ISS. Pierwszy raz w historii

Sytuacja miała miejsce we wtorek, 25 lipca. Do utraty łączności doszło w wyniku awarii zasilania w centrum NASA Johnson Space Center znajdującym się w Houston. Wprawdzie przez 20 minut trwała całkowita cisza radiowa, ale astronauci na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przynajmniej mieli siebie nawzajem, jak słusznie zauważa serwis IFL Science .

Na dobrą sprawę tak naprawdę najbardziej zaskakujący jest ten fakt, że do utraty łączności rzeczywiście doszło po raz pierwszy w 24-letniej historii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tym czasie na Ziemi dochodziło do najróżniejszych zjawisk pogodowych i nigdy nie doszło do zerwania połączenia.

Do całkowitego odcięcia, które mogłoby spowodować realne zagrożenie, nie dojdzie natomiast prawdopodobnie nigdy. A to dlatego, że NASA dysponuje zapasowymi centrami dowodzenia i kontroli, w innych lokalizacjach. Tym razem nie było nawet potrzeby, by je uruchamiać, ale w razie czego "sprzęt był gotowy do pracy", jak zapewniają przedstawiciele amerykańskiej agencji.