USA prężą muskuły. Okręt podwodny i samoloty "dnia zagłady" w pobliżu Norwegii

Pojawienie się okrętu podwodnego USS Tennessee na wodach północno-zachodniej Norwegii jest następstwem wcześniejszego wysłania przez Rosjan na Kubę czterech okrętów wojennych, w tym okrętu podwodnego o napędzie atomowym "Kazań" , jak zwraca uwagę serwis The War Zone. Rosyjskie jednostki w dniach 12-17 czerwca stacjonowały w porcie Hawana, który znajduje się ok. 250 km od Florydy. MSZ Kuby zapewniało wówczas, że rozmieszczenie okrętów nie stanowi zagrożenia dla regionu i jest planowaną wizytą, a okręty nie przewożą broni masowego rażenia.

USS Tennessee (SSBN-734) to okręt z napędem atomowym typu Trident-Ohio i jednocześnie pierwsza jednostka, którą wyposażono w pociski balistyczne SLBM Trident II D-5 o zasięgu operacyjnym od 2500 do 11 000 km. Okręt przewozi ich ponad 20. Jego dodatkowym uzbrojeniem są torpedy MK-48. Warto zaznaczyć, że jednostki typu Ohio są największymi okrętami podwodnymi, jakie kiedykolwiek zbudowano dla Marynarki Wojennej USA.

W towarzystwie USS Tennessee można było zobaczyć USS Normandy (CG 60), czyli krążownik rakietowy typu Ticonderoga. Jest to wielozadaniowy okręt, przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, podwodnych, lądowych, a także nawodnych, co umożliwia mu bogate uzbrojenie. Okręt wyposażono m.in. w pociski RGM-84 Harpoon. Na jego pokładzie znajduje się również miejsce dla śmigłowców MH-60R Seahawk. Nad USS Tennessee i USS Normandy latały samoloty "dnia zagłady", czyli E-6B Mercury oraz P-8 Poseidon .

Boeing P-8 Poseidon to morski samolot patrolowy, przeznaczony do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz do celów ratowniczych, mogący jednocześnie śledzić do 256 celów. Samolot tego typu monitorował ruchy wspomnianego rosyjskiego okrętu podwodnego Kazań. E-6B Mercury to natomiast maszyna skonstruowana w taki sposób, aby przetrwać nawet wojnę atomową, służąca jako centrum dowodzenia, łączności i retransmisji sygnałów radiowych. Zamontowany na pokładzie E-6B Mercury powietrzny system kontroli startu (ALCS), umożliwiają uruchomienie startu międzykontynentalnych rakiet balistycznych USA.