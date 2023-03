Pojazd opancerzony Oncilla ze Stalowej Woli. Nie chcieli go Polacy, w Ukrainie jest przebojem

Oncilla to samochód opancerzony, produkowany przez spółkę Mista ze Stalowej Woli. Jest to licencyjna, poprawiona w Polsce wersja ukraińskiego pojazdu Dozor-B. Jak zauważa serwis Defence24, szczegółowo prezentujący tę konstrukcję, pierwotny wariant pojazdu był jednak pełen wad, które uniemożliwiały jego wdrożenie do służby. Przełożyło się to na jego ukraińską, nieoficjalną nazwę "Pozor".