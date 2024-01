Podstępna rosyjska taktyka. Odkryli moduł śledzący we wrogim dronie

Oleksandr Ruvin, dyrektor KNDISE oznajmił, że jest to jasny sygnał, że Rosjanie zbierają informacje z dronów nie tylko podczas lotu, ale również systematycznie tworzą rejestr śledzący punkty zestrzeleń UAV przez obronę powietrzną Ukrainy. Urządzenia śledzące lokalizację nie są wykonane z części elektronicznych dostępnych na terenie Federacji Rosyjskiej, więc musiały one zostać dostarczone zza granicy. Posiadają też zapasowe źródło zasilania, by w wypadku awarii (lub zestrzelenia) przesłać sygnał dotyczący swojej lokalizacji.

Urządzenie lokalizujące wyposażone jest w kartę SIM, za której pomocą w razie awarii wysyła swoją lokalizację do z góry przypisanego abonenta, którym może być pilot drona, albo inny rosyjski podmiot odpowiedzialny za koordynację ataków. Sam lokalizator jest dla drona urządzeniem dodatkowym, gdyż kiedy bezzałogowiec działa normalnie jego pilot jest w stanie bez problemu sprawdzić jego pozycję na urządzeniach telemetrycznych we własnym pilocie. Lokalizacja awaryjna staje się niezastąpiona, dopiero gdy główny kanał komunikacji z urządzeniem zawiedzie.

Lokalizatory mogą znajdować się w UAV różnego typu, jednak konstrukcja Orlan-10, w których je ostatnio znaleziono, jest wykorzystywana na szereg różnych sposobów. Jest to nie tylko dron zwiadowczy i obserwacyjny, ale w odpowiedniej konfiguracji może służyć do atakowania siły żywej i pojazdów, a także do prowadzenia walki elektronicznej. Jego zasięg to około 100-120 kilometrów, a deklarowany przez producenta czas lotu to nawet do 18 godzin.