Ukraińcy zestrzelili rzadkiego rosyjskiego drona [Wideo]

Ukraińscy strzelcy przeciwlotniczy z 47. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej zestrzelili rzadki rosyjski UAV SuperCam. Rzecznik prasowy Brygady poinformował o tym na Facebooku. "Początkowo taki sprzęt był przeznaczony do zdjęć lotniczych terenu, aby pomóc badaczom w tworzeniu map, a także w akcjach ratowniczych" – czytamy w oświadczeniu. Jednak okazuje się, że Rosjanie próbują wykorzystać tego typu sprzęt także do działań wojennych. Wróg wykorzystuje (a przynajmniej próbuje) je do fotografii lotniczej, tworzenia bardzo szczegółowych map cyfrowych oraz do prowadzenia zdalnego monitoringu powietrznego terenu i obiektów.

Rosyjski dron kontra szwedzki RBS 70

Jak wspomnieliśmy UAV SuperCam nie był pierwotnie przeznaczony do działań bojowych. Dron może latać do 3 godzin w niesprzyjających warunkach pogodowych i wykonywać wysokiej jakości monitoring wizyjny, co znacząco poprawia jakość operacji, czy to monitoringu, mapowania, czy zabezpieczania obiektów i wykrywania nieuprawnionych działań. Charakteryzuje się obracaną o 360 stopni kamerą, zwrotnością i łatwością w montażu. To jeden z najlepszych dronów UAV w swojej klasie, dlatego jego strata na pewno zaboli rosyjskie siły.

Wykorzystany w tej akcji przez Ukraińców szwedzki RBS 70 (Robotsystem 70) to przenośny system obrony powietrznej (MANPADS) przeznaczony do działań przeciwlotniczych we wszystkich strefach klimatycznych. Pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany przez szwedzką firmę zbrojeniową Bofors Defence (obecnie Saab Bofors Dynamics, od 2000 roku). Wykorzystuje rakietę RB 70, powszechnie wykorzystywaną w innych szwedzkich systemach rakietowych.

W ostatnich dniach słyszeliśmy o kilku ważnych sukcesach ukraińskich obrońców. Bolesną stratę Rosjanie odczuli m.in. po stracie bombowca Su-34 oraz myśliwca Su-30. Najeźdźca wciąż stara się wygrać na różnych frontach, w tym na wodzie. Jednak zalicza kolejne wpadki. Nawet propaganda rosyjska nie radzi sobie w ostatnich dniach, o czym świadczy chociażby zapewnienie o "zestrzeleniu" F-16, które trafiły na Ukrainę, chociaż samoloty nie zdążyły nawet tam jeszcze dotrzeć.

