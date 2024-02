Podgrzaliśmy Ziemię, więc Chińczycy marzną. My też będziemy

Chińskie miasteczko Tuerhong od niedawna stało się znane na całym świecie. To właśnie tam, blisko granicy z Mongolią, temperatura spadła do minus 52,3 stopnia Celsjusza , ustanawiając tym samym 60-letni rekord zimna.

Podobny rekord – tym razem dla całych Chin – padł w poprzednim roku, gdy w mieście Mohe termometry zanotowały równe minus 53 stopnie. Fala katastrofalnych mrozów zbiegła się z czasem, gdy masy turystów podróżujących po obchodach Święta Wiosny (Chiński Nowy Rok) usiłowały wrócić do domu, odcinając na północy kraju dziesiątki tysięcy ludzi.

W innych miejscowościach rekordy sięgają jeszcze dalej w przeszłość – do 1987 roku, jak w przypadku północnoszwedzkiego miasta Umea, gdzie odnotowano 36,6 stopnia poniżej zera.

Wszystkie te przypadki, nagłaśniane przez media i niesione przez serwisy społecznościowe mogą sprawiać wrażenie, że strach przed katastrofą klimatyczną jest wyolbrzymiany. Przecież jeśli jest bardzo zimno , to jednocześnie nie może być najgoręcej w historii – wydaje się podpowiadać intuicja.

© Huangdan2060, Lic. CC BY 3.0, Wikimedia Commons

Na tym – na pozór – zdroworozsądkowym podejściu ochoczo żerują denialiści klimatyczni, którzy podważając naukowy konsensus za pomocą psychologicznych sztuczek (szczegółowo opisuje to Jakub Wiech w serwisie Energetyka 24 ) budują osobistą popularność patoinfluencerów albo – jak choćby Donald Trump czy, zachowując proporcje, Janusz Korwin Mikke – gromadzą polityczny kapitał.

To, że w czasie globalnego ocieplenia w niektórych miejscach planety może być zimniej niż kiedykolwiek wcześniej, da się jednak wytłumaczyć.

Próbą odpowiedzi na paradoks rekordowych chłodów w czasie równie rekordowego ocieplenia jest hipoteza, wysunięta ponad dekadę temu przez klimatolożkę Jennifer Francis z Uniwersytetu Rutgers w New Jersey (obecnie w Woodwell Climate Research Center) badającą prądy strumieniowe i Stephena Vavrusa z University Wisconsin-Madison.

Rosnące koncentracje gazów cieplarnianych w atmosferze mają czasem trudne do przewidzenia i nieintuicyjne konsekwencje.

Wir polarny to układ ciśnień, skutkujący występowaniem stabilnych silnych wiatrów, wiejących w czasie nocy polarnej, czyli na naszej, północnej półkuli, w zimie. Wiatry te wieją na wysokości od 50-60 km w rejonie biegunów, po ok. 15 km. w położonych bardziej na południe rejonach arktycznych.

© Fred the Oyster, Lic. CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Fale Rossby’ego odcinające obszar zimnego powietrza (kolor niebieski) i przesuwające go na południe

Stabilność wiru polarnego naruszają fale powietrza, znane pod nazwą fal Rossby’ego. Są to meandry prądu strumieniowego – mas powietrza poruszających się nieco niżej, na wysokości ok. 12 km, wykorzystywanych m.in. w transporcie lotniczym do przyspieszenia i obniżenia kosztów lotów.