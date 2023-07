Najgorętszy dzień w historii. Padł rekord

Poniedziałek 3 lipca 2023 r. został ogłoszony najgorętszym dniem w historii dokonywania pomiarów. Według informacji U.S. National Centers for Environmental Prediction, na które powołuje się agencja Reuters , średnia temperatura na świecie wynosiła 3 lipca 17,01 stopnia Celsjusza.

- To wyrok śmierci dla ludzi i ekosystemów - komentuje klimatolog Friederike Otto z Grantham Institute for Climate Change and the Environment w brytyjskim Imperial College London.