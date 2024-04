Pocisk przechwytujący nowej generacji NGI. 17 mld dol. na nową broń

Pocisk NGI (Next-Generation Interceptor) to broń antyrakietowa nowej generacji. Stany Zjednoczone pracują nad nią z myślą o zastąpieniu pocisków GBI (Ground Based Interceptor) , wprowadzonych do służby w 2004 roku i stanowiących efektor systemu GMD (Ground-Based Midcourse Defense).

Twórcy tej broni stoją przed licznymi wyzwaniami technicznymi, związanymi z jej cechami: antyrakiety przeznaczone do niszczenia pocisków ICBM muszą mieć zasięg liczony w tysiącach kilometrów, oferując jednocześnie bardzo wysoką precyzję trafienia.

Jest to konieczne, ponieważ zniszczenie celu odbywa się nie poprzez eksplozję materiału wybuchowego, ale przez bezpośrednie trafienie i porażenie go energią kinetyczną. Wszystko to przy prędkości lotu przekraczającej 7 km na sekundę.