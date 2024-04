Pocisk balistyczny Iranu vs antyrakieta Arrow. Starcie odbyło się w kosmosie

Izraelska obrona antyrakietowa poradziła sobie bardzo dobrze w starciu z salwą 120 irańskich pocisków balistycznych , ponieważ tylko parę sztuk zdołało się przedrzeć. Teraz do sieci trafiło mnóstwo nagrań przedstawiających zestrzelenia z czego niektóre jeszcze odbywają się w przestrzeni kosmicznej.

Nie jest to pierwszy wyczyn tego systemu, który miał miejsce w listopadzie 2023 roku jak pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik, ale pierwszy zaobserwowany na nagraniu widocznym poniżej.

Izrael rozpoczął prace nad systemem Arrow-3 w 2007 roku, ponieważ uznał rozwój krajowego systemu za bezpieczną z punktu widzenia m.in. bezpieczeństwa i gwarancji dostaw opcję niż zakup amerykańskiego systemu THAAD . Nie oznacza to jednak pełnej niezależności, ponieważ ostatecznie 50 proc. kompomentów pocisku jest produkowanych w USA.

System ten jest zdolny do zwalczania celów na dystansie do 2400 km i znajdujących się na pułapie ponad 100 km co pozwala eliminować cele znajdujące się na niskiej orbicie. Konstrukcja pocisku opiera się na dwóch stopniach z czego pierwszy ma wynieść na zadaną wysokość drugi segment zawierający około 150-kilogramową kierunkową głowicę odłamkową.