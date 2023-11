Polska Agencja Prasowa podkreśla, że udany test rakiety Buława nastąpił tuż po tym jak Rosja wycofała traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Ćwiczenia z działem międzykontynentalnej rakiety balistycznej Buława nie oznaczają jednak, że Federacja Rosyjska przeszła od deklaracji do czynów. Nie była to bowiem próba nuklearna.

Rakieta Buława to w klasyfikacji NATO pocisk SS-NX-30. Zaliczany jest do międzykontynentalnych rakiet balistycznych i zdolny jest do przenoszenia ładunków nuklearnych. W zasięgu ponad 8 tysięcy kilometrów może dostarczyć aż sześć głowic jądrowych.