Nieudane starty rakiet RS-24 Jars i RSM-56 Buława. Superbroń Putina nie działa

Międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM) RS-24 Jars to reprezentant nowego pokolenia tej klasy broni w rosyjskich strategicznych siłach rakietowych. Według założeń Kremla Jars, który wszedł do służby w 2010 roku, ma stanowić jeden z filarów atomowego odstraszania co najmniej do połowy XXI wieku.