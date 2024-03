Po cichu wysłali Ukrainie pomoc. Oddali na front aż 100 transporterów

Ukraina otrzymała 100 transporterów opancerzonych BTR-60. To pierwsza pomoc w postaci ciężkiego sprzętu wojskowego, jaka została wysłana do tego kraju z Bułgarii. Transfer wozów udało się przeprowadzić mimo początkowych różnic poglądów wśród bułgarskich polityków. Wyjaśniamy, co to za sprzęt.