W sobotę 13 stycznia do Polski przypłynęła włoska fregata "ITS Luigi Rizzo", która przejęła obowiązki od siostrzanej jednostki "ITS Antonio Marceglia". To trzecia jednostka, która pojawiła się u nas na mocy umowy zawartej pomiędzy resortami obrony Polski i Włoch. Jej rolą, podobnie jak i poprzednich dwóch okrętów, będzie wzmocnienie obrony polskiego wybrzeża i ochrona infrastruktury krytycznej.

Fregata "ITS Luigi Rizzo" (F 595) typu Carlo Bergamini pojawiła się w Gdyni, aby dokonać zmiany warty nad polskim wybrzeżem. Jednostka na mocy porozumienia między resortami obrony Polski i Włoch będzie pełniła tutaj dyżur bojowy i realizowała zdania związane z misją NATO "Brilliant Shield". "ITS Luigi Rizzo" wzmocni obronę polskiego wybrzeża i ochronę infrastruktury krytycznej. Pomoże też w kontroli sytuacji powietrznej i nawodnej w rejonie Morza Bałtyckiego.

Włoskie okręty na polskim wybrzeżu

Wcześniej działania te realizował niszczyciel rakietowy "Caio Duilio", a następnie fregata "ITS Antonio Marceglia". Jednostki należą do włoskiej marynarki wojennej, uznawanej za najsilniejszą w basenie Morza Śródziemnego i jedną z najsilniejszych w Europie. We flocie Marina Militare znajduje się ok. 180 jednostek, a jedną z jej wizytówek są lekkie lotniskowce. Mowa tutaj o okrętach "Giuseppe Garibaldi" (C-551), "Cavour" (C-550). Włochy są więc jednym z nielicznych państw, które dysponują własnymi lotniskowcami.

Warto też wspomnieć o okręcie desantowym Trieste (L 9080), który w przyszłości ma zastąpić "Giuseppe Garibaldiego". Jednostkę zwodowano w 2019 r., a od 2023 r. przechodzi próby morskie. Włosi zakładają, że wejdzie do służby w 2024 r. Stanie się wówczas największym okrętem desantowym Marina Militare. Z pokładu "Trieste", podobnie jak i "Cavour" będą mogły startować myśliwce F-35.

Pomimo tego, że większość okrętów we włoskiej flocie ma swoje lata, wciąż odgrywają one istotną rolę w systemie obronnym państwa. Władze nie szczędzą też pieniędzy na rozwój marynarki i chętnie angażują swoje okręty w zadania wynikające ze zobowiązań sojuszniczych. Za dowód można uznać wysłanie do Polski najpierw niszczyciela rakietowego "Caio Duilio" z silnym uzbrojeniem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym, następnie fregaty "ITS Antonio Marceglia", a teraz fregaty "ITS Luigi Rizzo".

"ITS Luigi Rizzo" to wielozadaniowa jednostka typu Carlo Bergamini o długości 144 m, szerokości 19,4 m i wyporności 6700 t, która może się poruszać z prędkością 27 węzłów. Okręt został zbudowany w stoczni Fincantieri w Riva Trigoso i zwodowany w grudniu 2015 r. "ITS Luigi Rizzo" do służby wcielono w kwietniu 2017 r. Wyposażenie jednostki, w tym armata okrętowa OTO Melara 127/64 LW Vulcano sprawia, że nadaje się ona do pełnienia różnych misji - bojowych, obserwacyjnych, związanych z prowadzeniem działań antyterrorystycznych, aż po misje pomocy humanitarnej, czy misje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Na Bałtyku fregata "ITS Luigi Rizzo" pełni dyżur bojowy, który ma istotne znacznie dla bezpieczeństwa naszego wybrzeża. Warto przypomnieć, że Polska wciąż czeka na własne fregaty, które powstają w ramach programu Miecznik. Umowa na ich budowę została podpisana pod koniec lipca 2021 r. przez Inspektorat Uzbrojenia i Konsorcjum PGZ-Miecznik. Kontrakt uznawany za największe w historii zamówienie dla krajowego przemysłu stoczniowego zakłada budowę trzech okrętów, które zostaną wyposażone w nowoczesne systemy radiolokacyjne, artyleryjskie i rakietowe. Plany zakładają, że pierwsza fregata zostanie wybudowana do 2026 r.

Jak już informowaliśmy, prace najwyraźniej przebiegają zgodnie z harmonogramem. W listopadzie 2023 r. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała za pośrednictwem platformy X o możliwym terminie położenia stępki pod ORP Wicher, czyli pierwszą polską fregatę budowaną w ramach programu Miecznik. PGZ w odpowiedzi na pytanie dotyczące potencjalnej daty napisała: "Szykujemy się na 31 stycznia 2024".

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski