Włosi wycofają z Polski F‑35. Na ich miejsce przysłali Eurofightery

Pojawienie się włoskich maszyn ma związek z planowanym odesłaniem do macierzystych baz stacjonujących obecnie w Polsce samolotów F-35. Wydelegowanie tych maszyn do Polski było nie tylko sojuszniczym wsparciem w ramach NATO, ale także – jak zauważa strona włoska – okazją do przetestowania nowych we włoskim lotnictwie samolotów w niesprzyjających warunkach.