Duże problemy w USA. Pierwsza fregata typu Constellation opóźniona

Mark Vandroff, dyrektor Fincantieri Marinette Marine, przyznał, że obecnie toczy się "walka o talenty" na rynku pracy. Dodał, że spółka poszukuje młodych pracowników chętnych podjąć dobrze płatną pracę i zdobywać doświadczenie. Interesujące jest jednak jego stwierdzenie, co do zarobków.

Częściowym rozwiązaniem problemu ma być fundusz w wysokości 50 milionów dolarów przyznany przez amerykańską marynarkę wojenną. Każdy pracownik, który pozostanie zatrudniony w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, otrzyma 5 tysięcy dolarów jednorazowej premii. Natomiast jeśli pracownik zdecyduje się pozostać aż do wodowania jednostki, otrzyma kolejne 5 tysięcy dolarów. Dodatkowy problem mają stanowić również inne programy realizowane w stoczni. I tak skromne zasoby ludzkie rozdzielone są dodatkowo między program LCS-ów typu Freedom oraz okrętów MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), budowanych dla saudyjskiej marynarki wojennej. Problem ten tyczy się głównie inżynierów.

Ograniczone moce przerobowe stoczni mogą stanowić również czasowy hamulec dla planów przyśpieszenia budowy okrętów. Vandroff przyznał, że obecnie stocznia ma możliwość budowania maksymalnie dwóch nowych fregat rocznie, natomiast jeśli flota chciałaby zwiększyć tę liczbę do trzech lub czterech, konieczne staje się zanegowanie w projekt kolejnej stoczni.

Nie stanowi to jednak żadnej nowości. Dla przyspieszenia realizacji planu budowy dwudziestu fregat typu Constellation dowództwo US Navy rozważało pomysł równoległego wytwarzania okrętów w dwóch stoczniach. W roku budżetowym 2022 ten pomysł został wstrzymany przez Kongres do czasu większego zaawansowania prac projektowych. Uruchomienie produkcji fregat w drugiej stoczni będzie zależało od dalszego finansowania programu, znalezienia odpowiedniej stoczni i przekazania niezbędnej dokumentacji przez Fincantieri.