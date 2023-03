Panda wielka, nazywana też niedźwiedziem bambusowym zamieszkuje lasy bambusowe położone w górzystych częściach chińskich prowincji Syczuan, Gansu i Shaanxi. Co ciekawe, została odkryta stosunkowo niedawno - ok. 150 lat temu. Zalicza się ją do zwierząt drapieżnych, co ma związek z budową jej układu pokarmowego. Przypomina on ten, które posiadają mięsożerne niedźwiedzie. Jest to również powód, dla którego pandy każdego dnia muszą spożywać sporą ilość jedzenia. Ich układ pokarmowy trawi tylko 25 proc. pochłanianego pokarmu. W praktyce oznacza to, że pandy każdego dnia mogą zjeść 14-40 kg pędów roślin, głównie bambusa. Ich dieta uwzględnia też niewielkie gryzonie i ryby.