Dzień, w którym nasza populacja osiągnęła kolejny, ważny kamień milowy Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) określiła mianem "Dnia 8 Miliardów". Jej zdaniem to ważny moment w naszych dziejach, a w nadchodzących latach liczba ludności będzie dalej rosła. W 2030 r. przekroczy 8,5 mld, a w 2050 r. nawet 9,7 mld. ONZ przypomina, że wzrost z 7 mld do 8 mld zajął nam 12 lat, a ten bezprecedensowy przyrost zawdzięczamy m.in. poprawie zdrowia publicznego, większej świadomości na temat odżywania, higieny osobistej, rozwojowi medycyny czy wysokiej dzietności w niektórych państwach.

Rosnąca liczba ludności budzi u niektórych niepokój. Pojawiają się nawet głosy, że coraz więcej ludzi na Ziemi ostatecznie doprowadzi do katastrofy ekologicznej . Chodzi tutaj nie tylko o liczby, ale rozmieszczenie ludności, jej skład pod względem wieku, płci oraz dochodów czy styl konsumpcji. Nie jest bowiem tajemnicą, że Ziemia ma ograniczone zasoby naturalne ( woda pitna , żyzna ziemia, lasy itp.), a ich zużycie czy degradacja rodzi wiele problemów i wyzwań. O to, czy jest się czego obawiać, zapytaliśmy Mikołaja Troczyńskiego, Specjalistę ds. OZE z WWF Polska.

Zdaniem eksperta rosnąca liczba ludności może początkowo doprowadzić do pogorszenia komfortu naszego życia, a ostatecznie doprowadzić nawet do zagrożenia biologicznych podstaw bytowania i uzależnienia od środków technicznych, jakie dziś wyobrażamy sobie jedynie w bazach kosmicznych na Marsie. Obecnie trudno myśleć, że nasze życie przeniesie się do specjalnych habitatów, a niektóre gatunki bezpowrotnie znikną z powierzchni naszej planety. Nie jest to jednak tak odległa wizja, jak mogłoby się wydawać.