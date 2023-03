Budują je polskie firmy. Te schrony wytrzymają czasy "apokalipsy"

Ostatnie kilka lat pokazało nam, że mieszkamy w regionie, w którym dosłownie za rogiem kryje się wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa naszego i naszych najbliższych. Zmiany klimatyczne nieubłaganie dają o sobie znać. Niektórzy eksperci mówią nawet, że stajemy się krajem " latających dachów ". Do tego dochodzą niekontrolowane skażenia środowiska, potencjalne zamieszki, walka o zasoby i konflikty zbrojne. Data 24 lutego 2022 r. bez wątpienia zmieniła postrzeganie bezpieczeństwa przez wielu z nas i zrodziła pytanie, czy jest coś, co pomoże nam zwiększyć szanse na przetrwanie w destabilizującym się świecie.

Przykładem jest pierwsza linia warszawskiego metra (stacje od Kabat do Wierzbna), przystosowana do pełnią funkcji schronu. Jej projekt z 1975 r. zakładał, że pomieści się w niej około 300 tys. osób. W konstrukcji uwzględnione zostały specjalne urządzenia filtracyjno-wentylacyjne, oświetlenie, kanalizacja, czy łączność. Przyjęło się, że schron , aby zasługiwać na taką nazwę, musi spełniać określone warunki (warto jednak zaznaczyć, że kwestie tego typu budowli nie są regulowane w polskim prawie). Chodzi o hermetyczność, odpowiednią wentylację, posiadanie dwóch wejść, instalacje elektryczne, a także instalacje wodne. Więcej na temat można dowiedzieć się w poniższym materiale:

Obiektów spełniających tego typu wymogi jest w Polsce niewiele. Jak zaznacza Ewa Leszczyńska, właścicielka firmy budującej schrony rodzinne, około 3 proc. Polaków jest zabezpieczonych schronami, przy czym spora część to wspomniane metro warszawskie. Jest to jeden z licznych powodów, dla których po wybuchu wojny w Ukrainie wzrosło zainteresowanie przydomowymi schronami rodzinnym. Takie konstrukcje oferuje wiele polskich firm. Wśród nich można wymienić m.in. schrony opracowane w Wojskowej Akademii Technicznej, za których produkcję odpowiada firma Mahton Schrony Sp. z o.o., czy schrony firmy Polshelter.

Schron opracowany w WAT to modułowy schron podwójnego przeznaczenia, który chroni przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi oraz radiologicznymi. Dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, współtwórca Polskiej Szkoły Fortyfikacji Współczesnej podkreśla, że jest odporny na powietrzną falę uderzeniową, zagruzowanie, pożary zewnętrzne i zabezpiecza przed działaniami balistycznymi. To prefabrykowane rozwiązanie można dostosować do własnych potrzeb i wymagań. Jego wnętrze bardziej przypomina komfortowe, niewielkie mieszkanie niż surowe wnętrze znanych nam dotychczas schronów.