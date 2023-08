Pancerne Tury przy granicy z Białorusią. W całym kraju pozostały tylko cztery

Jak informuje serwis Infosecurity24 , Tury VI są wspierane przez inne specjalistyczne pojazdy – przekazane z OPP (Oddziałów Prewencji Policji) Tajfuny IV . Są to zbudowane na bazie ciężarowych Scania P450 opancerzone pojazdy z armatkami wodnymi.

AMZ Tur VI, znany także pod nazwą LTO (Lekki Transporter Opancerzony), to pojazd zbudowany przez firmę AMZ-Kutno (znaną m.in. z pojazdów Dzik i Bóbr ) na podwoziu 4×4 pochodzącym z MAN-a TGM.

Powstał we współpracy z policją i uwzględnia jej specyficzne potrzeby, stanowiąc m.in. opancerzoną platformę dla ramp szturmowych, znajdujących szerokie zastosowanie w działaniach kontrterrorystycznych . W przypadku pojazdów skierowanych na granicę z Białorusią rampy zostały zdemontowane.

Masa Tura VI to około 13 ton (dopuszczalna – 15 ton), co jest wynikiem opancerzenia całego pojazdu. Kabina samochodu została zabezpieczona na poziomie II standardu STANAG 4569, co oznacza odporność na ostrzał amunicją 7,62 × 39 mm, stosowaną m.in. w karabinkach z rodziny AK. Napęd zapewnia silnik MAN-a o pojemności 6,8 litra i mocy 326 koni mechanicznych.