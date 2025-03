Czegoś takiego nie widziano od lat. Amerykanie działali nad Morzem Czarnym

RC-135V Rivet Joint to amerykański samolot zwiadu radioelektronicznego, który bazuje na dobrze znanej konstrukcji Boeinga KC-135 Stratotanker. Ten kolos powietrzny został wyposażony w zaawansowane systemy nasłuchowe, które umożliwiają przechwytywanie, analizę i dekodowanie emisji radiowych oraz radarowych przeciwnika. Jego długość wynosi ponad 41 metrów, rozpiętość skrzydeł dochodzi do 39 metrów, a napęd stanowią cztery silniki turbowentylatorowe CFM International F108-CF-201. RC-135V osiąga prędkość maksymalną około 870 km/h, zasięg wynosi ponad 5,5 tysiąca kilometrów, a pułap operacyjny sięga 12 tysięcy metrów.

Maszyna wyposażona jest w charakterystyczne anteny i zasobniki rozmieszczone na kadłubie i pod skrzydłami, dzięki czemu może lokalizować źródła emisji elektromagnetycznych z setek kilometrów. Co ważne, dane zebrane przez RC-135V są przekazywane w czasie rzeczywistym do dowództw NATO. To z kolei pozwala na szybkie reagowanie i monitorowanie aktywności wojsk przeciwnika. Od początku wojny w Ukrainie Rivet Jointy regularnie patrolują przestrzeń powietrzną nad Europą Środkową i wschodnią flanką NATO, zbierając dane m.in. o ruchach wojsk rosyjskich i ich systemach obrony powietrznej.

P-8A Poseidon to z kolei nowoczesny samolot patrolowy, bazujący na konstrukcji Boeinga 737-800ERX. Choć z wyglądu przypomina klasyczny odrzutowiec pasażerski, w rzeczywistości to zaawansowana platforma do zwalczania okrętów podwodnych, nawodnych oraz do prowadzenia misji rozpoznawczych. P-8A mierzy 39,5 metra długości, ma rozpiętość skrzydeł 37,6 metra i osiąga maksymalną prędkość około 907 km/h. Zasięg operacyjny Poseidona wynosi ok. 2200 kilometrów, przy maksymalnym czasie operacyjnym sięgającym nawet 10 godzin, co umożliwia mu długotrwałe patrole nad oceanami i morzami.