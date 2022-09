Oto strażnik polskiego nieba. System Pilica wzmocni naszą armię

Serwis Defence24 informuje, że kontrakt obejmuje zestawy PSR-A Pilica, wyposażone w pociski CAMM od MBDA. Rozwiązanie to pozwoli zwiększyć maksymalny zasięg zwalczania celów powietrznych aż czterokrotnie – z ok. 6,5 km do ponad 25 km. Przyjrzyjmy się bliżej broni z Tarnowa.