ORP Albatros – nowoczesny niszczyciel min dla polskiej Marynarki Wojennej

Morświn to następca innego, polskiego pojazdu podwodnego o nazwie Ukwiał. Opracowany w 1999 roku Ukwiał był projektowany do działań na Bałtyku i niewielka moc jego napędu nie pozwalała na swobodne operowanie na akwenach, gdzie występują silniejsze prądy morskie, jak choćby Morze Północne.

Morświn jest pozbawiony tej wady. Pojazd o długości 1,6 metra i metrowej wysokości waży bez ładunku 380 kg. Masa gotowego do działania, załadowanego Morświna rośnie do ok. 500 kg. Dzięki wyposażeniu w kilometrową kablolinę, pojazd może działać w odległości do ok. 400 metrów od bazowego okrętu i zanurzać się na głębokość do 200 m.