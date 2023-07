Oppenheimer nie przewidział. Chcieli zrzucić bombę atomową na Księżycu

W kinach możemy obecnie obejrzeć film "Oppenheimer", historię naukowca z projektu Manhattan, który doprowadził do zakończenia II wojny światowej. W obliczu niszczycielskiej siły bomby atomowej, do której powstania doprowadził ten projekt, Japonia nie mogła nic zdziałać i skapitulowała niedługo po zrzuceniu ładunków na Hiroszimę i Nagasaki.

Ojciec bomby atomowej, który nie chciał bomby termojądrowej

Wcześniej, podczas pierwszej próbnej eksplozji o nazwie kodowej Trinity, Julius Robert Oppenheimer - widząc, jak niszczycielska jest siła broni atomowej - zacytował stary hinduski tekst: "Teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów".

Pierwsza w historii naziemna eksplozja bomby atomowej 16 lipca 1945. © Licencjodawca | United States Department of Energy

Amerykański fizyk został głosem wielu naukowców, którzy dostrzegali w dalszym rozwoju broni atomowej ogromne niebezpieczeństwo dla ludzkości. Współpracował z amerykańską Komisją Energii Atomowej i w 1949 r. sprzeciwiał się realizacji projektu bomby wodorowej. W 1954 r. odebrano mu dostęp do tajnych dokumentów, przez co nie miał prawdopodobnie pojęcia o jednym z najbardziej absurdalnych pomysłów w historii na użycie broni atomowej.

W październiku 1957 r. Rosjanie wynieśli na orbitę pierwszego w historii satelitę. Sputnik 1 przez 22 dni obiegał Ziemię, nadawał radiowy sygnał, dało się go zauważyć przez lornetkę, a w sprzyjających okolicznościach nawet gołym okiem. To był ogromny policzek dla USA, dlatego czym prędzej zaczęły one myśleć o odpowiedzi. Musiała być to odpowiedź, którą zobaczy każdy. A co widać z każdego miejsca na Ziemi? Księżyc.

Właśnie dlatego pomysł zdetonowania bomby jądrowej na powierzchni Srebrnego Globu, co miało doprowadzić do postania grzyba atomowego widocznego z odległości kilkuset tysięcy kilometrów, zaprzątnął umysły amerykańskich wojskowych.

Projekt A119, czyli Studium Badawczych Lotów Księżycowych

W maju 1958 r. rozpoczęła prace grupa naukowców, którą kierował dr Leonard Reiffel pod auspicjami Armour Research Foundation. Projekt otrzymał nazwę A119. W tej grupie znaleźli się między innymi Gerard Kuiper, a wraz z nim jego doktorant Carl Sagan. Ten sam, którego znamy jako autora książek "Błękitna Kropka" i "Kontakt", popularyzatora nauki o światowej sławie.

Naukowcy mieli nie tylko ocenić potencjalne korzyści z perspektywy wizerunkowej, czyli to, jak duży potrzebny jest ładunek, by zapewnić widoczność eksplozji z Ziemi, ale także uzasadnić sens projektu z perspektywy naukowej.

Carl Sagan zakładał początkowo, że eksplozja - mimo swojej niszczycielskiej siły - mogłaby przyczynić się do wykrycia ewentualnej obecności organicznych związków na Księżycu. Śladową obecność aminokwasów odkryto później w próbkach przywiezionych przez astronautów misji Apollo, ale i tak przez lata uznawano powierzchnię Księżyca za martwą. Dziś nie jesteśmy już tego pewni.

Pierwsze zdjęcie Ziemi z orbity Księżyca, wykonane przez Lunar Orbiter 1 w 1966 roku. © Licencjodawca | NASA

Inną korzyścią, nawet sensowną, było wykorzystanie powstałej fali uderzeniowej, która skierowana byłaby w stronę Księżyca, nie tylko do wywołania sprzyjających warunków do badań składu powierzchni i jej własności, ale też do wywołania aktywności sejsmicznej. Ta pozwoliłaby na badania podpowierzchniowej struktury Księżyca, tak jak bada się wnętrze Ziemi.

Carl Sagan udokumentował udział w ramach projektu A119 w swoich zapiskach, a w 1959 r. nawet upublicznił tytuły poufnych dokumentów co w tamtym czasie było traktowane jako naruszenie bezpieczeństwa. Gdy światło dzienne ujrzała jego pośmiertna biografia w 1999 r. i jego zaangażowanie w projekt stało się oczywiste, Leonard Reiffel poczuł się zobowiązany, by odszyfrować znaczenie projektu A119.

Pierwsze strony raportu podsumowującego działania podjęte w ramach projektu A-119. Wśród autorów Carl Sagan. © Licencjodawca | DTIC

Nie wszystkie media ograniczyły się do rzetelnego przekazu. Pojawiły się sensacyjne nagłówki, jakoby eksplozja miała rozsadzić Księżyc, a nawet doprowadzić do śmierci milionów ludzi na Ziemi. Nic z tych rzeczy, gdyż prawie na samym początku okazało się, że możliwości, jakimi dysponują Amerykanie, są ograniczone.

Z wielkiej chmury mały deszcz

Plan, by zdetonować na Księżycu potężną bombę wodorową, został zastąpiony pomysłem detonacji bomby atomowej - i to nawet o mniejszej sile niż ta, którą zrzucono na Hiroszimę. Powodem był jeszcze bardzo mało zaawansowany rozwój rakiet, które byłyby w stanie dostarczyć ładunek na Księżyc. Planowano więc użycie rakiet balistycznych, ale i te, mimo intensywnego rozwoju konstrukcji od końca II wojny światowej, miały ograniczony udźwig. A miały polecieć nie do celu na Ziemi, ale na innym ciele niebieskim.

Amerykańskie pociski balistyczne z czasów projektu A119. © Licencjodawca | USAF

Pojawiły się wątpliwości, czy grzyb atomowy, który wytworzy eksplozja, będzie wystarczająco dobrze widoczny z Ziemi. Wybuch miał mieć miejsce w okolicy księżycowego terminatora (linia oddzielająca oświetloną jego część od nieoświetlonej) po stronie nieoświetlonej - tak, by światło słoneczne oświetliło wznieconą chmurę. Jednak na Księżycu nie ma atmosfery i fala uderzeniowa uległaby szybkiemu rozproszeniu, nie wytworzyłby się charakterystyczny grzyb. Sam wybuch dałoby się zauważyć z Ziemi, ale związany z nim błysk prawdopodobnie nie różniłby się on takiego, który widać w momencie upadku bardzo dużego meteoroidu.

Oficjalnie mówi się, że zadecydował ludzki rozsądek. Już samo wystrzelenie ładunku jądrowego z pomocą pocisku balistycznego byłoby bardzo niebezpieczne, a potencjalna utrata kontroli nad nim, która skutkowałaby nieosiągnięciem celu i wejściem na trajektorię kolizyjną z Ziemią, nieprzewidywalna w skutkach. Obawiano się również samych skutków eksplozji na Księżycu i wpływu na jego późniejszą eksplorację załogową i naukową. W 1954 r. źle wyliczona siła eksplozji bomby wodorowej na atolu Bikini doprowadziła do znacznie większego skażenia niż planowane.

Księżycowy terminator w 1 kwadrze. Miejsce, gdzie widać najlepiej przestrzenność szczegółów na jego powierzchni. © Licencjodawca | NASA

Podobna pomyłka mogła mieć miejsce na Księżycu. Projekt A119 nie był zresztą pomysłem oryginalnym. Do jego realizacji zmobilizowały USA nie tylko sukcesy Związku Radzieckiego w Kosmosie, ale też informacje o ich własnym projekcie E-4. Opracowany przez cenionego fizyka jądrowego Jakowa Borysowicza Zeldowicza plan zakładał atomową eksplozję na Księżycu.

Widoczny z Ziemi wybuch byłby niepodważalnym dowodem powodzenia programu Łuna i lądowania radzieckiego pojazdu na Księżycu. Jednak i Rosjanom towarzyszyły wątpliwości, które doprowadziły do zarzucenia projektu. Świadomi niedoskonałości swoich technologii, obawiali się, że rakieta spadnie na teren ZSRR, a co gorsza państwa zachodniego co wywoła światowy kryzys.

Projekt A119 zakończono już w styczniu 1959 r. Warto pamiętać, że od 1958 r. NASA realizowała program Merkury, który zaowocował pierwszym bezzałogowym lotem już we wrześniu 1959 r, a potem doprowadził do pierwszego lotu Amerykanina w Kosmos. Niewątpliwie projekt A-119 był w kontrze do planów wysłania człowieka w kosmos i dalej na Księżyc.

Broń atomowa gdziekolwiek w kosmosie to zły pomysł

Oppenheimer nie miał okazji wypowiedzieć się na temat projektu A119, ale jego obawy co do konsekwencji użycia broni atomowej na Ziemi wpasowują się w obawy co do użycia takiej broni na powierzchni Księżyca, a także gdziekolwiek w kosmosie.

Dziś wiemy, że nawet próba zmiany toru asteroidy z pomocą pocisku jądrowego stworzyłaby więcej zagrożeń, w postaci odłamków poruszających się po nieprzewidywalnych trajektoriach, niż korzyści. Wpływ projektu A119 na opinię publiczną w dłuższej perspektywie byłby znikomy w porównaniu z tym, co dało lądowanie człowieka na Księżycu.

W 2009 r. sonda Lunar Recoinassance Orbiter wykonała zdjęcia powierzchni Księżyca, na której widać pozostałości po lądowaniu człowieka, w tym części pojazdów i charakterystyczne ślady po przejażdżkach księżycowymi łazikami.

Karol Żebruń - dziennikarz Wirtualnej Polski