Coś dzieje się na Atlantyku. Naukowcy ostrzegają

Co jednak jest w stanie zaburzyć ten przepływ wód i jaki ma to związek z globalnym ociepleniem? Otóż topniejące pokrywy lodowe stają się źródłem nadmiernej ilości słodkiej, rzadszej wody, która trafia do AMOCu w niefortunnym miejscu: na północy, w okolicach Grenlandii. W efekcie przepływ wody zaczyna stopniowo zwalniać. Już obecnie AMOC jest najsłabszy od około 1000 lat. Ostatnim razem do zmiany "trybów" doszło pod koniec ostatniego zlodowacenia, co wiązało się z ociepleniem klimatu w pobliżu Grenlandii z 10 do 15 st. C. A stało się to w ciągu zaledwie dekady. Jeżeli natomiast doszłoby do ponownego uruchomienia tego przełącznika, musielibyśmy liczyć się ze spadkiem temperatury o 5 st. C w podobnie krótkim czasie.