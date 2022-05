Okręty USA z wadą konstrukcyjną. Pękają w nich kadłuby

USS Omaha (LCS-12) to amerykański okręt bojowy klasy Independence , co oznacza że jest zbudowany w układzie trimarana (trzykadłubowca). Stępkę położono 18 lutego 2015 r. w stoczni Austal w stanie Alabama. Jednostka została zwodowana w listopadzie tego samego roku.

Standardowa wyporność LCS-12 wynosi ok. 2300 t, a pełna – 2800 t. Okręt ma 127 m długości i porusza się z prędkością maksymalną 47 węzłów (ok. 84 km//h). Przy prędkości 20 węzłów zasięg jednostki to ok. 4,3 tys. mil morskich.