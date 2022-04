US Navy wycofuje okręty typu Freedom. Porażka programu Littoral Combat Ship

Dziewięć okrętów typu Freedom zostanie wycofanych ze służby . W połączeniu z wcześniejszym wycofaniem jeszcze jednego egzemplarza, oznacza to, że US Navy całkowicie rezygnuje z okrętów, reprezentujących jeden z dwóch typów "jednostek przyszłości", budowanych w ramach programu Littorial Combat Ship .

Rezygnacja dotyczy okrętów typu Freedom. Są to dość konserwatywne, jednokadłubowe konstrukcje, które przy długości kadłuba 115 metrów wypierają około 3,5 tys. ton. Ze względu na przewidywane środowisko działania – wody przybrzeżne – konstruktorzy z wielką uwaga podeszli do jak najlepszej zwrotności i szybkości okrętów. Jednostki typu Freedom mogą rozpędzać się aż do 47 węzłów (ok. 87 km/h).