Okręt podwodny Kniaź Władimir z symbolem "Z". Rosjanie prężą nuklearne muskuły

Umieszczenie symbolu "Z" nie oznacza, że Rosjanie zamierzają wykorzystać go do nuklearnego ataku. Litera kojarzona z wojną w Ukrainie, określaną przez Rosję jako "operację specjalną", znajduje się tam na wszystkim, poczynając od sprzętu wojskowego, a cywilnych samochodach osób popierających wojnę kończąc. Można rzec, że "Z" pełni teraz rolę podobną do swastyki.