Największy okręt podwodny świata idzie na żyletki. Ostatni rosyjski Tajfun wycofany

Ostatni z pozostających w służbie Tajfunów, okręt Dmitrij Donskoj przetrwał, ponieważ zmieniono go w okręt eksperymentalny, służący do testów pocisków R-30 Buława. W takiej roli służył aż do 2021 roku, kiedy to zapadła decyzja o wycofaniu go ze służby liniowej, z jednoczesnym pozostawieniem go na stanie floty do 2026 roku, czyli do czasu wyczerpania paliwa w reaktorach.