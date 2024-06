Okręt desantowy USS New York wpłynął do Gdyni. Ma w sobie części z World Trade Center

USS New York (LPD-21) wpłynął do Gdyni 18 czerwca. Misja okrętu biorącego udział w tegorocznej edycji manewrów Baltops 24 , wiąże się z koniecznością uzupełnienia zaopatrzenia i paliwa.

Wizytujący port w Gdyni okręt to jednostka typu San Antonio, należąca do budowanej obecnie (z podziałem na dwie 13-okrętowe transze) serii 26 nowoczesnych, dużych okrętów desantowych przeznaczonych do współdziałania z amerykańskim Korpusem Piechoty Morskiej.