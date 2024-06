Okręty ruszyły na Bałtyk. Jest ich ponad 50

W Polsce od kilku miesięcy regularnie można obserwować wzmożony ruch wojsk. Jeszcze w ostatnim czasie nad krajem latały brytyjskie myśliwce Eurofighter Typhoon, które wraz z polskimi F-16 prowadziły wspólne operacje w ramach ćwiczeń Astral Knight 2024 . Wcześniej natomiast wzmożony ruch dotyczył wojsk lądowych. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzegał jeszcze na początku maja br. przed utrudnieniami w ruchu drogowym z uwagi na obecność ciężkich wozów pancernych na polskich drogach. To z kolei zasługa działań Defender 24 .

Teraz przyszła kolej na ćwiczenia morskie – i to nie byle jakie, bo jak wyjaśnia Wojsko Polskie, trwające od 5 czerwca ruchy Baltops 24 to "najważniejsze morskie ćwiczenie NATO w basenie Morza Bałtyckiego" . W 53. edycji ćwiczeń uczestniczy łącznie 20 państw sojuszu, w tym również Polska.

Pierwsza ze wspomnianych jednostek, ORP Gen. K. Pułaski, to polska fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry, którą budowano dla amerykańskiej armii w latach 1978-1980. Po 20 latach służby w USA okręt podniósł polską banderę (w 2000 r.). Jego długość sięga ponad 135 m, natomiast za napęd odpowiadają dwie turbiny gazowe General Electric LM 2500, które generują moc na poziomie łącznie 40 tys. KM. Dzięki temu jednostka rozpędza się do prędkości ponad 50 km/h (29 węzłów). Uzbrojenie ORP Gen. K. Pułaski to natomiast jedna wyrzutnia pocisków rakietowych Mk13 z czterema pociskami RGM-84 Harpoon, 36 pociskami RIM-66E SM-1MR oraz dwie armaty – Mk 75 oraz Phalanax 20 mm.