Rosja prezentuje nowy S‑76. Łączy samolot z helikopterem

Zaprojektowana głównie z myślą o przewozie ładunków, S-76 ma być aż o jedną trzecią tańsza w eksploatacji niż jej załogowe odpowiedniki, co czyni ją atrakcyjną opcją dla branży komercyjnej. Mimo to, jej zdolność do autonomicznego działania i brak wymogu specjalistycznych terenów do startu i lądowania mogą również zwrócić uwagę sektora militarne. Jak podaje Defence-Ua, testy wykazały, że maszyna jest w stanie pomyślnie startować i lądować pionowo, co potwierdza wcześniejsze doniesienia o jej zaawansowanych funkcjonalnościach.