Ogromne wsparcie dla Izraela. USA oddaje to, co niedawno zakupiło

To sprawia, że Izraela po prostu nie stać na obronę antyrakietową wszystkich terytoriów, oraz sam system można przeciążyć zmasowanym atakiem rakietowym, tak jak miało to miejsce 7 października w przypadku ostrzału Hamasu . Z tego względu dodatkowe systemy z USA wraz z zapasem antyrakiet są dla Izraela niezwykle cenne.

Jeśli rakieta ma spaść na teren chroniony, to następuje odpalenie paru trzymetrowych antyrakiet Tamir kosztujących od 40 do 100 tysięcy dolarów za sztukę. Warto jednak zaznaczyć, że Izrael pracuje także nad wykorzystaniem broni laserowej, która zredukowałaby koszt zestrzelenia do kilku dolarów. Miała ona pierwotnie zostać wprowadzona do służby już w 2024 roku, ale pojawiły się doniesienia o jej wykorzystywaniu już teraz.