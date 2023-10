Iron Beam (Żelazny Promień) , to broń, która zgodnie z planami Izraela ma uzupełniać tarczę antyrakietową, znaną pod nazwą Żelazna Kopuła. Głównym zadaniem tego laserowego systemu obrony powietrznej jest przechwytywanie szerokiej gamy zagrożeń. Jego producent, koncern zbrojeniowy Rafael Advanced Defense Systems wspomina m.in. pociskach artyleryjskich, amunicji moździerzowej, czy dronach. Informuje też, że Iron Beam jest w stanie likwidować zagrożenia znajdujące się w odległości od kilkuset metrów do nawet 7 km.

W jaki sposób Iron Dome niszczy wrogie cele? Wystarczy je oświetlić wiązką 100-kilowatowatego lasera przez ok. cztery sekundy. Rozwiązanie przeszło już liczne testy. W marcu 2022 r. Ministerstwo Obrony Izraela informowało, że Iron Beam z powodzeniem zestrzelił drony, rakiety, moździerze i pociski przeciwpancerne . Dodało, że manewry przeprowadzane były w trudnych i wymagających warunkach. Naftali Bennett, pastujący w tamtym okresie urząd premiera Izraela pisał wówczas na Twitterze: "jest to pierwszy na świecie system broni oparty na energii, który wykorzystuje laser do zestrzeliwania nadlatujących bezzałogowych statków powietrznych, rakiet i moździerzy za cenę 3,50 dol. za strzał".

Niewykluczone, że to właśnie jego koszty miały decydujący wpływ decyzję o szybszym wdrożeniu Iron Beam. Początkowo Siły Zbrojne Izraela planowały zrobić to w 2025 r., ale obecna sytuacja zmieniła te plany. Na koszty związane z działaniem Iron Beam zwraca również uwagę Defence Industry Europe, podkreślając, że takie rozwiązanie zapewnia znaczną przewagę kosztową nad tradycyjnymi systemami obrony powietrznej. Jak wyjaśnia serwis, każdy strzał Iron Beam to koszt zaledwie kilku dolarów, a "szacowany koszt rakiety przechwytującej Tamir, używanej przez system obrony powietrznej Żelaznej Kopuły to 40 000–50 000 dolarów".