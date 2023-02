Odpowiedź Ukrainy na rosyjskie drony. Testują własny uderzeniowy bezzałogowiec

Używane przez Rosjan do atakowania Ukrainy, irańskie drony, to konstrukcje bardzo prymitywne. Ich prostota jest jednak zaletą: są tanie i nie wymagają rozbudowanej infrastruktury, a jednocześnie skutecznie angażują uwagę ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Wygląda na to, że Ukraina znalazła w końcu odpowiedź na terrorystyczne ataki Rosjan.