Gladius to – na razie – największa w historii umowa na dostawy bezzałogowców dla Wojska Polskiego. Przeznaczono na nią 2 mld zł – dla porównania, zakup tureckich dronów uderzeniowych Bayraktar TR2 został wyceniony na (w przeliczeniu) ok. 1,1 mld zł.

Drugi rodzaj dronów to BSP-U (U od Uderzeniowy). Na razie szczegóły tej konstrukcji nie są znane, ale określenie ich mianem "efektora" pozwala na domysły, że będzie to rodzaj drona kamikadze, a zarazem sprzęt mniej skomplikowany – co ustalił serwis Defence24 – od amunicji krążącej: "Wskazywałoby to na uzbrojone bezzałogowce albo na efektor prostszy od amunicji krążącej , tzn. startujący po wskazaniu celu przez maszynę z rodziny FT-5 i natychmiastowo uderzający w cel, bez możliwości krążenia i poszukiwania celu."