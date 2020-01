WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Oddział armii USA leci na misję bez komórek i laptopów. Chodzi o "bezpieczeństwo operacyjne" Według przedstawicieli 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej amerykańscy spadochroniarze musieli zostawić za sobą telefony komórkowe, laptopy, tablety i inne osobiste urządzenia elektroniczne. Miało to na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego podczas rozmieszczania żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Dziś wojna toczy się także w sieci (Wikimedia Commons CC0) W operacji brało udział 3500 spadochroniarzy, którzy musieli zostawić za sobą telefony komórkowe, laptopy oraz pozostałe osobiste urządzenia elektroniczne, kiedy byli przemieszczani z Fort Bragg w Karolinie Północnej do bazy lotniczej Ali Al Salem w Kuwejcie w pierwszym tygodniu stycznia 2020 roku. - Decyzja została podjęta, aby żołnierze nie byli narażeni na ryzyko przyznaje porucznik Mike Burns, rzecznik dywizji w rozmowie z "Army Times". Burns potwierdził, że decyzja miała na celu zarówno zagwarantowanie, że wrażliwe informacje dotyczące rozmieszczenia i misji nie będą udostępniane poza oficjalnymi kanałami, a także zapobieganie potencjalnym cyberatakom na żołnierzy. W ostatnią sobotę Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA opublikował ostrzeżenie, że "Iran jest w stanie przeprowadzać ataki, które będą powodować tymczasowe zakłócenia w łączności" oraz że cyberprzestępcy stanowią poważne zagrożenie dla infrastruktury USA i prywatnych firm. Zobacz też: Program atomowy Iranu. Władze pokazują nagranie USA kontra Iran Amerykańscy żołnierze 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej zostali rozmieszeni na Bliski Wschodzie po gwałtownym wzroście napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na początku stycznia, którego kulminacją był nocny nalot sił USA w czwartek 2 stycznia. W efekcie działań zginął dowódca irańskich sił Quds gen. Qassem Soleimani. Przedstawiciele Pentagonu powiedzieli, że Soleimani "aktywnie opracowuje plany ataku na amerykańskich dyplomatów i członków służby", ale rząd USA nie przedstawił jeszcze dowodów na poparcie tego twierdzenia. Jak zauważa "Army Times" rozmieszczenie żołnierzy 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej sugeruje, że wojsko kładzie większy nacisk na wspólne operacje i ataki powietrzne, tak by zapobiec skutecznym cyberatakom i atakom systemów obrony powietrznej ze strony Iranu.