Nowoczesne sonary dla polskich smigłowców AW 101 od Thalesa

Francuska firma Thales dostarczy sonary zanurzeniowe dla Marynarki Wojennej. Trafią one najprawdopodobniej na śmigłowce AW101 produkowane przez koncern Leonardo, które MON zakupił dla Marynarki Wojennej do wykonywania misji zwalczania okrętów podwodnych.

System FLASH (ang. Folding Light Acoustic System for Helicopters) jest jednym z najnowszych systemów sonarów zanurzeniowych na świecie. Z tego rozwiazania korzystają m.in. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, Francji, Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii, Królewska Marynarka Wojenna Australii oraz siły morskie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Norwegii, Szwecji, Korei Południowej i Filipin.

Sonar zanurzany to rodzaj sonaru opuszczanego na długiej linie ze śmigłowca. Część aktywna urządzenia emituje sygnały dźwiękowe, które odbijają się od obiektów w wodzie (np. wrogich łodzi podwodnych) i wracają do sonaru. Na podstawie czasu, który upływa od wypuszczenia sygnału do jego powrotu oraz kierunku, można dokładnie ustalić miejsce przebywania obiektu.